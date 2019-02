Así inició el Torneo de la B: Dos juegos y tres goles

Se dio inicio al Torneo de la B del 2019, un extenso campeonato que tuvo su pitazo inicial en el estadio Municipal de Cota con la victoria 2–1 de Deportivo Pereira sobre Fortaleza. Un triunfo que le da los primeros tres puntos a un equipo que tiene la urgencia de regresar a Primera División y que empezó de manera positiva la obtención de tal propósito.

Desde los primeros minutos los matecañas dejaron ver la superioridad en el terreno de juego y supieron frenar las intenciones ofensivas de su rival, algunos remates con poco peligro fueron las únicas ventajas que dio una ordenada defensa visitante. Pero con el pasar de los minutos, Pereira se fue sintiendo cómodo en el terreno de juego y por intermedio de Diego Álvarez (32 PT) lograron romper la paridad.



Ante la celebración de los dirigidos por Óscar Craviotto, Fortaleza se vio obligado a buscar la pronta reacción y no dudó en adelantar sus líneas, decisión táctica que lo hizo el dueño de las acciones en el cierre de la primera parte. Pero las notables fallas en la definición no permitieron alguna alteración en el marcador y con la mínima diferencia fueron al descanso.



Para la etapa complementaria, los dueños de caso no dieron su brazo a torcer y regresaron a la cancha con la actitud ofensiva con la cual cerraros los primeros 45 minutos. Y el premio a tal actitud no demoró en llegar, ya que Yesid Yepes (6 ST) no demoró en devolverle el empate al duelo. Tal jugada invitó al profesor Craviotto a hacer un par de sustituciones que le dieran un nuevo aire a un plantel que había perdido el control de la pelota.



Tal renovación táctica le cayó muy bien a Pereira, ya que recuperó el balón y logró aumentar su presencia en el área de Fortaleza. Sus continuas llegadas exigieron a una defensa local que intentaba conservar la igualdad, pero dicha resistencia se cayó en las instancias finales del partido gracias al tanto de Jairo Molina (34 ST), quien con gran definición, le devolvió la ventaja a los matecañas y los primeros tres puntos en el Torneo de ascenso.

El defensa Sebastián Puerta nos presenta el balance de la victoria de nuestro equipo hace pocos minutos ante Fortaleza en el inicio del Torneo Águila pic.twitter.com/ObqMfuyUYv — Deportivo Pereira (@Corpereira) 2 de febrero de 2019

Mientras que en el otro encuentro del día sábado, Leones regresó a la categoría B con un empate 0–0 contra Valledupar y que se disputó en el estadio Metropolitano de Itagüí. Pocas emociones para rescatar en un duelo que se caracterizó por lo luchado y en donde las defensas primaron ante unos ataque con



pocas variantes para romper la paridad. Marcador que se no se vio alterado durante los 90 minutos y que les permite a ambos conjuntos empezar a sumar en la tabla de posiciones