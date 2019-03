Fortaleza y Barranquilla ganaron: se meten en la pelea por el liderato

Fortaleza fue contundente en casa y venció 3-1 a Universitario de Popayán en la cancha del estadio Municipal de Cota. Los dirigidos por David Barato siguen en ascenso en la tabla y, con 12 unidades, llegan a la quinta posición, además han demostrado un nivel futbolístico importante que los convierte en un rival para tener en cuenta en la lucha por el ascenso.



Tan sólo le bastaron 45 minutos a los dueños de casa para imponer condiciones y consolidar un nueva victoria, Yesid Yepes (11 PT) y Adrián Parra (15 PT) facilitaron ese trabajo gracias a su efectividad en el ataque ante un rival que no encontraba las maneras de frenar la arremetida de los cundinamarqueses. Dicha contundencia fue revalidada con un tanto más de Jhon Arango (39 PT), quien dejaba las cosas casi sentenciadas en la etapa inicial.



Ya con un panorama más tranquilo, Fortaleza bajó el ritmo y la intensidad, esto le permitió a Universitario de Popayán intentar acortar las distancias, pero tan sólo le alcanzó para el descuento por intermedio de Luis Mina (21 ST). Ya para el cierre, Fortaleza tuvo un par de opciones para un cuarto gol pero el portero visitante evitó que el marcador se modificara.

En otro de los juegos del sábado, Valledupar no logra enderezar su camino en el Torneo, en esta ocasión empató 1 – 1 con Atlético en el estadio Armando Maestre y alcanzó su tercer empate consecutivo. A pesar de que Daiver Vega (37 ST) puso en ventaja a los ‘vallenatos’, no pudieron conservar la corta diferencia a su favor, ya que en los últimos instantes del encuentro los caleños celebraron y lograron rescatar un punto que no evita que se mantenga en la parte baja de la tabla.



Mientras que en la cancha del Romelio Martínez, Barranquilla hizo respetar su casa y venció 2 – 0 a Real San Andrés, un marcador que le permite llegar a los 13 puntos y mantenerse en los puestos de vanguardia. Luis Sandoval (17 PT) y Carlos Esparragoza (23 ST) fueron los artífices del tercer triunfo en el Torneo para los de ‘curramba’, quienes hacen una gran campaña y han sorprendido por su buen rendimiento en la presente temporada.