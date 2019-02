“Tenemos una gran nómina para pelear cosas”: Sambueza

Fabián Héctor Sambueza tenía un sabor agridulce al final del partido en el que Junior empató 3-3 con Santa Fe, en El Campín. Y es que a pesar de que anotó dos goles en este encuentro, al final el cuadro barranquillero no pudo mantener la ventaja y se llevó solo un punto de la capital.

“Hicimos un gran trabajo. Sabíamos que Santa Fe buscaba que le hiciéramos faltas para tirar centros y cometimos un error al final del partido”, analizó Sambueza, quien reconoció que está a gusto en el Junior ya que viene jugando con regularidad.

“En el Cali tomé la decisión de irme porque no jugaba mucho, además, me pedían defender, acá trato de hacerlo cuando el equipo lo necesita, pero pensando siempre en ataque. Hacer sociedades con Teo, con Lucho, tratando de hacer lo mejor para que el equipo siga sumando”, aseguró el argentino de 30 años, que lleva tres goles en la Liga I-2019.



“El equipo tiene mucho juego, mucho fútbol y eso es muy importante. Me tocó terminar las jugadas, las grandes jugadas colectivas que hicimos teminaron en gol y estoy contento por eso, sumando y aportando”, sentenció.



Sambueza se fue de Bogotá algo aburrido pues según él el Junior tenía “el partido en las manos” y se les escapó. Ahora piensan en la cantidad de partidos que tienen enfrente, en liga y en Copa Libertadores: “Primero hay que enfrentar a Envigado, duro, complicado, necesitado de puntos. Será un lindo partido”, concluyó.