Los goles que recibió Millonarios por falta de concentración

Millonarios lleva cuatro victorias, una derrota, ha marcado ocho goles y ha recibido cuatro. El técnico Jorge Luis Pinto reconoció que al menos tres de los cuatro goles recibidos en la liga, así como otro en el cuadrangular amistoso, “no han sido por capacidad” del contrario “sino por falta de concentración”. Aquí les mostramos cuáles fueron los errores que terminaron con el balón adentro de la portería de Faríñez.

“Yo les he hablado de la concentración que todo jugador tienen que tener desde que pisa la raya y entra al campo de juego”, dijo Pinto. Y es que contra el Atlético Huila Millonarios recibió dos goles por falta de concentración con lo que se apretó el marcador. “No hay partido fácil, pero este lo pusimos difícil nosotros. Eso no es bueno para un equipo que juega de local. Al contrario debimos haber hecho más goles y fuimos imprecisos en eso”, sentenció.



Pinto se refirió específicamente al gol que recibió en Manizales en la derrota frente al Once Caldas, los dos goles que le marcó Huila en la fecha anterior y uno de los goles que le hizo el Santa Fe en el cuadrangular amistoso de enero pasado.



“En Manizales nos hicieron un gol por concentración, Santa Fe nos hizo goles por concentración y atención a la situación que se da. Me parece que los dos goles de Huila, a parte de algún gesto técnico, hubo falta de concentración en todos, en lo que concierne al arquero, a los defensas. Y en el otro igual”, dijo.



15 de enero – Gol de Wilson Morelo (Santa Fe)

Gol de Santa Fe en el Torneo Fox Sports. Foto:

Aquí se aprecia como Luis Payares está desconcentrado y no ve cómo dos jugadores de Santa Fe se mueven a su espalda. Cuando se percata es tarde, porque el jugador cardenal ya le ha ganado varios metros y entra al área. La otra falla es de Andrés Felipe Román, quien llegó muy tarde a cerrar a Morelo, que llegó libre en el segundo palo para anotar el 2-0 parcial.

31 de enero – Gol de Marcelino Carreazo (Once Caldas)

Gol Once Caldas a Millonarios. Foto:

En la gráfica se aprecia cómo Kevin Londoño recibió la pelota tras un saque de banda y nadie estaba cerca para evitar que lanzara el centro. En el área, Carreazo le gana por velocidad a Román, que llegó tarde a la marca. El delantero marcó de cabeza el gol del triunfo.

16 de febrero – Gol de Luis Pedroza (Huila)

Imagen del primer gol del Atlético Huila a Millonarios. Foto:

En la imagen remarcamos cómo Matías de los Santos falla en la marca, se ubica por delante del defensor que llegó en el segundo palo y cabeceó. A esto se le sumó que Faríñez quedó a medio camino y la pelota lo bañó.

16 de febrero – Gol de Hernán Hechalar (Huila)

Imagen del segundo gol del Atlético Huila a Millonarios Foto:

Aquí vemos como quedó colgado Jair Palacios en el regreso, tras la rápida incursión de Cangá. Hechalar quedó libre para definir frente a Faríñez.