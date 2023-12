Yimmi Chará: arribo a Junior y aspiraciones en Selección Colombia

Yimmi Chará está cerca de fichar por el Junior de Barranquilla y luego del anuncio del máximo accionista Fuad Char sobre la llegada del ofensivo, las ilusiones en la hinchada se dispararon, pues sería el refuerzo top que estarían esperando para 2024.

Sin embargo, aún no hay nada confirmado y las negociaciones siguen su curso, aunque todo va por buen camino y la desvinculación de Chará del Portland Timbers de la MLS no tiene trabas.



Con respecto a su llegada a Junior, Chará dialogó con el programa ‘Vbar’ de Caracol Radio, en el que mencionó cómo va el negocio y qué falta para hacerse oficial su vínculo.



“Siempre he dicho que el tema de arreglar salarios conmigo es sencillo, lo más importante es que estén de acuerdo los dos equipos, por suerte se pudieron poner de acuerdo y es esperar lo que es la documentación”, mencionó Chará.



Además, el atacante de 32 años resaltó que el primer acercamiento que se dio para volver se dio por una conversación con Arturo Reyes y luego de contactarse con Fuad Char, se pudo tener algo más concreto.



“Me contacté con el profe (Arturo Reyes), pude compartir con él antes de la final y ahí se fueron dando las cosas. Después me pude contactar con don Fuad y hablar un poco”, reveló.



De igual manera, Chará mantiene la esperanza de regresar a la Selección Colombia, pues cree que estando en el fútbol colombiano ve más cerca esa posibilidad de estar en el radar.



“Nunca se le cierran las puertas al fútbol colombiano, pasamos por buen momento, gran nivel, el tema de la Selección es atractivo, no es un secreto que me gustaría volver a la Selección. Mientras esté activo, uno tiene esa ilusión", finalizó.



Por ahora, Portland y Junior hacen gestión en la documentación y ya con los requisitos completados, procederán a los exámenes médicos. Además, Chará estaría arribando a Barranquilla el viernes 30 de diciembre para cerrar su fichaje como tiburón.