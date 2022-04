Guzmán trabaja intensamente en busca de una oportunidad con Nacional

Atlético Nacional retomó los entrenamientos este jueves, previo al partido del próximo domingo contra Águilas Doradas, por la fecha 16 en la Liga I-2022. Con la clasificación asegurada, se esperan cambios en la nómina para darle competencia al plantel que no ha sumado muchos minutos de juego, Yeison Guzmán podría estar en esa lista de jugadores, el oriundo de La Unión sabe de la importancia de este compromiso, pensando en lo que viene para afrontar la parte final de la Liga y avanzar en la Copa Colombia.

"Sabemos la importancia de cada jugador en el equipo, cada día trabajamos de la mejor manera, para cuando me llegue esa oportunidad, aprovecharla al máximo y poder conseguir muy buenos resultados. Venimos trabajando diferentes sistemas de juego, la intención es tener un juego más ofensivo, que podamos llegar más a gol", remarcó Guzmán.

En cuanto al próximo rival, Yeison expresó que "Águilas en su casa van a buscar el resultado, pero nosotros queremos ir a ganar, en cada entrenamiento de esta semana hemos estado buscando la manera para imponernos este domingo".

Sobre lo que le exige el técnico Hernán Darío Herrera en cada práctica, el ex Envigado comentó que "el profesor (Hernán Darío Herrera) me pide que tenga más sacrificio, cada día entreno para cuando me toque la oportunidad, poder aprovecharla de la mejor manera".

Además, el jugador disfrutó el ambiente en el juego anterior contra América y cómo esto incide para trabajar más fuerte. "Sabemos la importancia de cada jugador en el equipo, a todos les aprendo. El partido contra América fue un gran ambiente, como hincha lo viví de una manera especial y eso es muy importante que salgan felices".

Finalmente, Yeison, como el resto del grupo están mentalizados en conseguir el título. "Sabemos la importancia que cada juego requiere, la Liga y la Copa es importante, me preparo al máximo para dar lo mejor. El equipo viene bien, todos estamos en gran nivel y eso es clave para el equipo".

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8