Yeison Guzmán se queda en Envigado y Cruzeiro anuncia acciones legales

A través de un comunicado oficial, Envigado anunció que su máxima figura, Yeison Guzmán, no se irá al fútbol brasileño como se tenía establecido y que se quedará en Colombia vistiendo la camiseta del equipo naranja.

El cuadro antioqueño manifestó que 'la transferencia de Guzmán no se concretó finalmente, dado que, de manera unilateral, el jugador y su representante han deicidio retractarse del acuerdo firmado'.

Sin embargo, el conjunto brasileño manifestó su descontento con la negociación y, por medio de una comunicado oficial, informó que tomará acciones legales ante el comportamiento del deportista debido a los acuerdos pactados y firmados.



"Cruzeiro Esporte Clube anuncia que la transacción que involucra al deportista Yeison Guzmán ahora está a cargo de nuestro departamento legal. Aún habiéndose cumplido el acuerdo dentro de todos los parámetros del protocolo, con el apoyo y la profesionalidad de la directiva de Envigado FC, el jugador, influenciado por terceros, lamentablemente está incumpliendo unilateralmente todo lo que se había celebrado, por escrito, entre los partes.



La noticia incluso se publicó en los canales oficiales de los clubes, simultánea y previamente alineada, avalada por el propio deportista en un vídeo destinado a la afición del Cruzeiro.



En los últimos días, sin embargo, de manera extraña y distante de toda profesionalidad, el staff del deportista comenzó a no atender a los profesionales de Cruzeiro y Envigado para completar los trámites burocráticos, provocando un enorme malestar en todos los involucrados. Ante el comportamiento del deportista y su negativa a cumplir con lo pactado y firmado formalmente, Cruzeiro informa que ya está tomando todas las medidas legales oportunas, amparadas por documentos y expedientes acreditativos", aseguró el club.



Hasta el momento, según se conoció, el futbolista habría tomado la decisión de no ir a Cruzeiro por temas de impuestos y valores en su salario. Cabe resaltar que el equipo brasileño juega en la segunda división de este país y tiene problemas económicos.