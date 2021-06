‘No es plata, es el corazón’: Yeison Guzmán sobre llegada a Nacional

Uno de los pases más sonados en este mercado de fichajes fue el de Yeison Guzmán, inicialmente se iba para Cruzeiro de Brasil, luego para Junior y finalmente recaló el habilidoso jugador de 23 años en Atlético Nacional, club del cual es hincha y donde soñó jugar desde su infancia, cuando jugaba microfútbol en La Unión, oriente antioqueño.

“Hoy al despertar pensé, ¿cuándo comencé a jugar futbol? Mi recuerdo no logró dar con una fecha exacta ni la edad precisa en que fue que comencé. Será porque toda mi vida estuve con un balón debajo del brazo…Lo que tengo muy claro, y doy gracias todos los días, es que con 16 años llegué a mi casa: Envigado FC. Llegué soñando con cumplir metas y descifrando desde muy niño, esa palabra llamada éxito. ¿Qué es el éxito? me preguntaba todos los días, o cómo ser exitoso, cómo logro ser exitoso. Pasando los años descubrí que ser exitoso son las herramientas que ocupo y los sueños de niño que cumplo”, indicó el jugador en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Además, el jugador remarcó en ese mensaje que, “muchas veces me confundí pensando más allá. Pero la respuesta la tuve desde siempre: ser jugador de fútbol profesional, admirando a generaciones anteriores, soñando ser como uno de ellos y jugar en los equipos que ellos defendían con tanta pasión y sacrificio. Fue en ese proceso que me trasformé en hincha del fútbol y, sobre todo, del Club Atlético Nacional”.



Guzmán agradeció la oportunidad que tuvo en el conjunto naranja y dejó como un ‘hasta pronto’, esta despedida de Envigado. “Todos estos años tuve una familia como Envigado FC. Desde el utilero, técnicos, compañeros, hinchas, dirigentes y terminando en la familia naranja. Gracias a todas esas personas y al mejor Club formador del país es que hoy cumplo mi sueño. Sin ellos no habría sido posible”.



“Me despido sabiendo que fueron fundamentales en mi crecimiento futbolístico, pero sobre todo en mi crecimiento como persona. Gracias por entenderme y aceptar mi decisión de jugar en el Club que soy hincha y así cumplir mi sueño y el de mi familia. Se va un hijo de la casa. Pero también me voy con la responsabilidad de dejar el nombre de Envigado en lo más alto, así como lo hacen millones de canteranos que triunfan por el mundo”, agregó.



Finalmente, el jugador le dedicó un párrafo a Cruzeiro y Junior, “gracias a todos los equipos interesados en contar conmigo, pero como escuché por ahí ‘no es la plata, es el corazón’. Esta despedida es un hasta pronto. Gracias eternas a la Cantera de Héroes, gracias eternas, mi querido Club Envigado”.



📽️ "Un sueño cumplido que no se queda en eso, sino en hacer historia con esta camiseta". #BienvenidoYe17son 🇳🇬 🇳🇬 pic.twitter.com/AojVp4xuGe — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 27, 2021

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8