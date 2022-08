Desplante de Yeison Gordillo a Santa Fe: así desistió del fichaje

Yeison Gordillo desistió de fichar con Independiente Santa Fe, a pesar de que ya tenía todo arreglado para regresar el equipo bogotano. Luego de resolver su desvinculación de San Lorenzo de Argentina, equipo que le adeuda dineros por salarios, quedó libre y cambió de decisión a última hora: ya tiene nuevo equipo en Colombia.



El volante presentará exámenes médicos y firmará contrato con el Junior de Barranquilla, haciéndole un desplante a Santa Fe, que lo esperaba este jueves para firmar su vinculación y ponerse a órdenes del técnico Alfredo Arias.



Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se mostró sorprendido y decepcionado con Gordillo, con quien tenía arreglado todo lo contractual y luego cambió su decisión.



“Gordillo el jueves me dijo, por medio de un chat, que tenía vía libre para contratar otro jugador porque él no tenía el papel de liberación de San Lorenzo. Ya teníamos listo salario y todo listo. Y ahora firma con otro club en Colombia”, dijo Méndez en ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.



FUTBOLRED conoció que Santa Fe le había hecho una propuesta de salario, que en principio Gordillo no aceptó; luego fue doblada la oferta, y Yeison había aceptado. Sin embargo, vía chat cambió de decisión y arregló con uno de los equipos de mayor poder económico de Colombia.