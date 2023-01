Quieren que vuelva a Argentina: a Gordillo le salió interés de un club

Yeison Gordillo no será tenido en cuenta en el proyecto de Junior para la temporada 2023 y el volante colombiano empezó hace varias semanas a buscar opciones para salir del equipo tiburón después de una pésima temporada donde no fue protagonista a pesar de llegar con buenas sensaciones tras su exitoso paso por San Lorenzo de Argentina.



Buscando una oportunidad para salir del club y rescindir su contrato con Junior, Yeison Gordillo estudia varias ofertas del fútbol del exterior, donde en un principio se habló de clubes de Chile y Argentina, aunque de momento, no ha aceptado ninguna opción.



Sin embargo, desde Argentina volvieron a preguntar por Gordillo y siguen mostrando interés. El club Unión de Santa Fe no ha dudado en contactarlo, debido a que el técnico Gustavo Munúa habría dado el visto bueno para su llegada, pero el volante aún no decide.



De momento, Gordillo sigue sin tener una opción clara para su futuro como futbolista, pero en caso de aceptar la propuesta de Unión de Santa Fe, el volante tendría su segunda experiencia en el fútbol argentino tras jugar en 2021 en San Lorenzo. De igual manera, compartiría equipo con otro colombiano como Brayan David Castrillón.





Desde su llegada a Junior en 2022, Yeison Gordillo de 30 años, apenas pudo jugar 16 partidos de la Liga BetPlay y hasta no arreglar su situación sigue entrenándose con el equipo dirigido por Arturo Reyes.