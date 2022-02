¡Duro 'jalón de orejas'! Yaser Asprilla recibió ácida crítica de su DT

El llamado de atención de José Alberto Suárez, técnico de Envigado, a Yaser Asprilla en plena rueda de prensa post-partido, no cayó muy bien a todo mundo. El mensaje que dirigió públicamente a la joya naranja se ha hecho viral en redes y ha generado controversia. ¿Debió manejarlo internamente o estuvo bien ese 'jalón de orejas'?



Envigado perdió (1-2) como local frente a Nacional, y el técnico Suárez se desahogó al termino del partido, hablando de la falta de colectividad. Yaser, de 18 años y quien fue fichado por el Watford inglés, también fue acercado recientemente por Reinaldo Rueda a la Selección Colombia.

"La mejor forma de acompañar a Yaser es que él entienda que hay diez al rededor de él. A veces cree que es él y los otros diez no existen. Yo le puedo poner a Maradona, a Pelé y a Messi al lado y si él no la comparte se va a meter en problemas. La mejor forma es que él se vea, mostrarle los videos y que entienda que el fútbol es colectivo, que no puede pretender sacarse a los diez del rival y después rematar al arco. Es un mensaje público que le mando. Ojalá lo entienda porque es con cariño, con amor", dijo el entrenador.



Suárez dejó claro que la responsabilidad, no solo de la derrota sino de la generación de juego, no pasa solo por Yaser. "Quien juegue al lado de él tiene que generar la sociedad suficiente como para compartir las responsabilidades. Tampoco se le puede cargar toda la generación del equipo. El equipo fuera otro sin Yaser, debería ser mejor con Yaser, siendo un gran jugador y lo demostró. Tiene que ser más colectivo, y es parte del aprendizaje de él también".