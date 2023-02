Wilson Morelo y su mensaje a los aficionados: 'Lo siento mucho'

Independiente Santa Fe sufrió un cumpleaños muy agridulce en la mañana y en la tarde del domingo 26 de febrero, día en el que se esperaban triunfos del elenco femenino contra el América de Cali que antecedió a los hombres quienes cerraron la jornada en el Nemesio Camacho El Campín ante el Unión Magdalena con la presencia de más de diez mil seguidores del cuadro cardenal.



La derrota contra el América de Cali femenino abrió la fecha 'negra' para Independiente Santa Fe que a las 2 de la tarde, el equipo masculino, despidiendo a Leandro Castellanos que sumó sus últimos minutos en la portería terminaron en ceros contra el Unión Magdalena. Pero la sensación que quedó es que el cuadro dirigido por Harold Rivera pudo marcar en más de una ocasión. De hecho, los cardenales tuvieron dos penaltis.

Santa Fe dominó de principio a fin durante los 90 minutos, y tuvo dos penaltis en los que pudo convertir Wilson Morelo y en dado caso, llegar a 95 goles como jugador del equipo cardenal en un cumpleaños que se esperaba bueno para los bogotanos. La figura del encuentro terminó siendo Ramiro Sánchez, un ex Santa Fe que salvó los dos lanzamientos del club capitalino.



Wilson Morelo salió criticado por los dos penaltis que ejecutó pese a la buena elección de Ramiro Sánchez que lo conoce bien por su pasado en Santa Fe. Por esta razón, el goleador de Santa Fe, que se ganó malos comentarios en las redes sociales apareció en Twitter para enviar un mensaje a los aficionados del cuadro cardenal.

Wilson Morelo que siempre ha interactuado con los aficionados en las redes sociales, especialmente en Twitter dejó un mensaje pidiendo excusas a los hinchas, y dejó un final contundente esperando levantarse por lo sucedido en los penaltis y además, con un escrito motivacional, "no es como empieza, sino como termina".



Así fue el mensaje de Wilson Morelo para sus aficionados que se acercaron al Nemesio Camacho El Campín, "hoy quiero ofrecer mis más sinceras excusas a Santa Fe y, a nuestra afición que nos acompañó ayer al estadio, lo siento mucho, pero sé que Dios me levantará aún más fuerte, esto no es como empieza sino como termina, los quiero mucho". Un montón de hinchas le comentaron en su tuit enviándole fuerzas para lo que viene y en busca de revanchas.