‘No sé qué más hacer’: crítica de Morelo ante el poco público cardenal

Santa Fe hiló este lunes su segunda victoria consecutiva en la Liga BetPlay 2022-I y con ello se metió de lleno en las primeras posiciones del campeonato. Sin lugar a dudas, Wilson Morelo fue el gran héroe de la noche con un triplete.

Tras salir aplaudido por la afición cardenal, el goleador acudió a la rueda de prensa junto al entrenador Martín Cardetti. Los tres puntos le daban aire a un grupo que venía golpeado.



Morelo agradeció en primer lugar el cariño que recibe día tras día de parte de los hinchas, pero también se mostró preocupado por la poca afluencia al estadio El Campín.



“Con el hincha me quedo sin palabras. Siempre me muestran ese cariño, ese amor ya sea en le estadio, redes sociales o cuando voy en la calle caminando. Eso me llena y trato de devolverles todo eso dentro de la cancha que creo es el mejor lugar para hacerlo”, aseguró.



Respecto a la crítica, el nacido en Montería expresó: “Soy uno de los jugadores que estoy muy cerca de la gente. Por redes sociales siempre los invito para que puedan venir, ya no sé que más hacer, la verdad. Sabemos que el hincha es de mucha emoción y esperemos que ahora con esta victoria nos acompañen porque esto no es solo de nosotros o los directivos, esto es una familia. Esto lo sacamos adelante todos”.



Valer recordar que los mismos aficionados santafereños han dicho durante las últimas jornadas que no asisten en señal de protesta contra la labor administrativa que encabeza el presidente Eduardo Méndez.