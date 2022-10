Boné y otros jugadores extranjeros expulsados por Roldán en el FPC

En el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto que terminó ganando los escarlatas 4-0 a los nariñenses en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 10, las decisiones arbitrales resultaron ser más escandalosas que el mismo resultado, pues el árbitro Wilmar Roldán expulsó al uruguayo Facundo Boné de Pasto por haberle dicho una supuestamente una mala palabra.



La polémica expulsión del uruguayo hizo eco en todos los rincones del país, donde se dejó en evidencia la arrogancia y poder que probablemente tienen algunos árbitros del fútbol colombiano para tomar decisiones sin fundamentos, quienes, en vez de hacer mejorar el juego, lo empeoran.



Por ello, tras la expulsión de Boné el tema sigue siendo discusión dentro de la Liga BetPlay y fútbol colombiano en general, pues se ve reflejado la falta de profesionalismo de algunos árbitros que sobre el papel apartemente van tomando acciones a su antojo.



Sin embargo, la expulsión al uruguayo Facundo Boné no ha sido la única de Wilmar Roldán a futbolistas extranjeros y durante la temporada ya suma tres amonestados con la tarjeta roja, donde el futbolista de Pasto fue su última víctima.



Robinson Daniel Flores Barrios



El futbolista venezolano Robinson Flores de Águilas Doradas fue el primer expulsado a manos de Wilmar Roldán en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2022, donde el árbitro decidió sacar la tarjeta roja en el último minuto al volante y dejar con diez hombres al equipo de Leonel Álvarez, quien terminó ganando 3-0 a Medellín en la fecha 9.



Jonathan Barboza



El volante uruguayo de Independiente Santa Fe recibió una doble amonestación sobre el minuto 80 en partido vs Unión Magdalena que ganó el cardenal 2-0, pero que dejó al club de Alfredo Arias con diez hombres cuando el partido iba 1-0.



Facundo Boné



Con la expulsión del volante uruguayo del Deportivo Pasto, se convirtió en el tercer extranjero expulsado de la Liga BetPlay del segundo semestre, aunque este jugador fue el más sonado de todos por cómo se dio la expulsión, donde insólitamente por una mala mirada, Wilmar Roldán decidió imponer su poder para dejar a Pasto con 10 y ponerlos a sufrir, pues al final perdieron por goleada 4-0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, afectándoles claramente la expulsión recibida.



Por el momento el Comité Disciplinario de Dimayor no investigará las acciones de Wilmar Roldán en el América vs Pasto, pero lo que sí se espera es la sanción final que tomen sobre Facundo Boné, pues aún no se conoce la resolución final sobre la supuesta agresión verbal.