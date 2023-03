Roldán sorprende: insólita razón de olvido de tarjetas y posible adiós

Wilmar Roldán, una institución del arbitraje colombiano, mostró su lado más humano al admitir y explicar un insólito olvido en la cancha y además sugerir la posibilidad del retiro.

En charla con Primer Toque de Win Sports, el árbitro habló de los 400 partidos que acaba de sumar y de un detalle que no pasó inadvertido: el olvido de las tarjetas en el duelo Junior vs Santa Fe del fin de semana.



"Recibimos comunicación de Dimayor sobre los uniformes, que originalmente eran blanco y rojo y gris, pero ya cuando íbamos para formarnos con el túnel salió sorpresivamente Santa Fe de negro, entonces el comisario dijo 'vamos a cambiarnos rápido' y yo me cambié como pude, a última hora me puse la camiseta amarilla que tenía en el maletín y en ese afán las tarjetas quedaron en al camisa original. Nunca en la vida me había pasado", explicó. "Fue anecdótico, gracias a Dios el asistente las tenía en la mano, ojalá todo se solucionara tan rápido", admitió.

☀☕ ¡Estamos con el árbitro Wilmar Roldán quien llegó a los 400 partidos arbitrados!#PrimerToque pic.twitter.com/g92qaywH1i — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 21, 2023



El árbitro pidió un poco de comprensión con sus colegas y reconoció que en su trabajo se convive con las equivocaciones, que no son a propósito y en la mayoría de los casos pasa por la intensidad y la velocidad del mismo juego.



Además, dejó en el aire la posibilidad de un retiro: "yo amo lo que hago, soy apasionado por el arbitraje. Creo que el final está cerca, todo tiene un comienzo y un final; trataré de disfrutar estos momentos que me pueda dejar el arbitraje e iré paso a paso. Cuando llegue mi retiro puedo ir a seguir enseñando porque soy docente titulado", concluyó.