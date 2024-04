Wilmar Roldán y su polémica decisión en plena recta final de Liga

La fase regular Liga BetPlay 2024-I está en la recta final y se empiezan a definir los ocho clasificados a cuadrangulares, por lo que el fútbol colombiano necesita de árbitros de primer nivel para poder garantizar orden en estos juegos, pero Dimayor no podrá contar con algunos jueces, siendo Wilmar Roldán el ausente más importante.

Roldán y otros árbitros colombianos recibieron la invitación de la Liga de Arabia Saudita para impartir justicia en esa liga, así que, por compromisos profesionales, no estarán disponibles en el fútbol colombiano.



Esa polémica decisión de Roldán y los demás jueces no cayó muy bien en Colombia, pues en las últimas semanas han aparecido jugadas discutidas y el arbitraje ha sido cuestionado, por lo que no tener a los mejores en partidos decisivos tuvo sus detractores.



“Wilmar Roldan y 4 jueces FIFA más viajaron a Arabia Saudi a dirigir un partido. Los árbitros colombianos van a solucionar problemas en otra liga y, el FPC está sin jueces para la parte final del torneo ¿Quién sería el mago que los autorizó?”, mencionó el analista arbitral José Borda.



VIAJAN Y EL RANCHO🔥

Wilmar Roldan y 4 jueces FIFA más viajaron a Arabia Saudi a dirigir un partido. Los árbitros colombianos van a solucionar problemas en otra liga y, el FPC está sin jueces para la parte final del torneo ¿Quien sería el mago que los autorizó? pic.twitter.com/SZnDhC8kv0 — joseborda (@joseborda1) April 16, 2024

Por ahora, no se conoce cuándo volverán a estar disponibles los árbitros que fueron a Arabia Saudita, pero esta noticia llega en un momento en el que incluso Medellín amenazó con no jugar tras la designación de Nicolás Gallo, pero todo quedó en eso y el partido se mantiene con el mismo juez.