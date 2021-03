En su día, ‘el Viejo Willi’ habló de Cali, América y su nuevo proyecto

Este viernes está de cumpleaños el tumaqueño Willington Ortiz, para muchos el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. ‘El Viejo Willi’ celebra 69 años con una salud envidiable, al frente su restaurante de comida de mar en Bogotá y a la expectativa de abrir una sucursal en el sur de Cali.



Reconocido en su época de jugador por su facilidad en la maniobra en el uno a uno, por agilidad y velocidad, nació en Tumaco el 26 de marzo de 1952. Tuvo una gran figuración en Millonarios a partir de 1972, cuando debutó como profesional, siendo campeón ese año y en 1978; luego pasó al Deportivo Cali en 1979, club en el que es recordado por su gran actuación en la Copa Libertadores de 1981 al dejar sembrado en el piso a Ubaldo Matildo Fillol en ese entonces arquero de River Plate, con una histórica victoria 1-2 en el mítico Monumental de Núñez.



​Posteriormente recaló en el América de Cali, de 1983 a 1988, consiguiendo las estrellas de 1983, 1984, 1985 y 1986, así como los subtítulos de Copa Libertadores en 1985, 1986 y 1987.



En diálogo con FUTBOLRED, Willington manifestó que hasta el momento no ha habido ningún festejo, pero más tarde seguramente lo hará junto a sus familiares más cercanos.



“Todavía no, más tardecito. Así como va el Cali le quedará difícil entrar a los ocho, se le lesionó (Jhon) Vásquez, que era el que hacía goles. Está complicada la cosa”, le confesó a este portal.



Sobre la actualidad de América, el otro equipo vallecaucano y en el que se retiró en 1988, “dijo que lo veo mejor que al Cali”.



También reveló que tiene un nuevo proyecto en mente: “Estoy buscando el local, allá está mi hijo, me gusta el sur de la ciudad. En Bogotá reabrimos después de 7 meses, a raíz de la pandemia, pero ya vamos retomando. Ofrecemos comida de mar, tengo que vender lo que sé; carne y pollo los venden los argentinos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces