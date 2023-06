Willington Ortiz, letal contra James: 'se le olvidó tomar la pastilla'

Para gustos, los colores. Y a la hora de la elección de los jugadores favoritos sí que hay polémicas por armar. La última, por ejemplo, la inició James Rodríguez.

El creativo dijo, en charla con el canal RCN, que su top 3 de mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano está integrado por Falcao, David Ospina y él. Y armó toda una tormenta.



Decenas de comentarios ha recibido por desconocer a leyendas como Willington Ortiz, Carlos Valderrama o Faustino Asprilla, por solo mencionar algunos. Y aunque James dijo varias veces que era su opinión particular y que respetaba a todos sus antecesores, no disipó la polémica.



Uno de los que se sintió aludido fue Willington Ortiz, a quien muchos consideran el mejor y a quien figuras como Diego Maradona o Ricardo 'Tigre' Gareca destacaron por su exquisito juego.



En charla con el programa 'Zona Libre de Humo’, Ortiz comentó: "Yo creo que a James Rodríguez se le olvidó tomar la pastilla para la recordación, mientras que Faustino Asprilla mostró que si sabe de fútbol con su opinión”, dijo.



Una opinión polémica que responde a otra y que al final no lleva a ningún acuerdo. Una pena que Willington no hubiera nacido en la era de las redes sociales... sin duda las opiniones serían distintas.