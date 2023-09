Amaral: ‘Nacional no merecía perder de esta forma, con un gol cruel’

Atlético Nacional perdió 1-0 el clásico contra Independiente Medellín, en la fecha 10 de clásicos en la Liga BetPlay II-2023.



El técnico William Amaral lamentó la derrota, pues en su entender, Nacional no merecía “perder el partido de esta forma, tuvimos oportunidades para marcar, tuvimos quizás la mejor oportunidad del partido y muy buenos momentos. Esto es fútbol, uno tiene que estar enfocado y concentrado en los 90 minutos y un poco más. Es verdad que el equipo ha logrado tener buenos momentos, pienso que lo peor del partido fue sufrir el gol como fue, el equipo estaba respondiendo bastante bien, Medellín empezó el partido bastante fuerte, normal, conseguimos cerrarle espacios; tuvimos la mejor oportunidad del partido y no concretamos”.



“Es un partido grande, nadie lo domina en todo el tiempo ni lo controla, ambos son equipos grandes y es así. No es que Medellín nos puso atrás, fue más estratégico, el equipo acabó por posicionar bien y aprovechar las oportunidades para salir, el equipo supo alterar los movimientos del partido, pero no aprovechamos las oportunidades; el Medellín tampoco tuvo muchas. Acabamos de sufrir un gol en el final del partido, un gol muy cruel y duro para el partido que hicimos”, añadió el brasileño



Sobre la posesión del DIM, Amaral explicó: “El hecho de tener posición no significa que ha tenido oportunidades para marcar goles, no tuvieron la pelota en situaciones de definiciones claras, el tema de posición es relativo, lo teníamos bien cerrados. Es un tema estratégico, el equipo estuvo bien, lo malo de todo fue el resultado, ambos equipos intentaron jugar”.