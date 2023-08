Amaral fue crítico con Nacional: ‘Hinchas merecen que juguemos mejor’

William Amaral tuvo autocrítica con Atlético Nacional, y reaccionó luego del empate 1-1 contra Deportivo Cali en Palmaseca, este domingo en partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay II.



El resumen y análisis del técnico brasileño, luego de empatar con el azucarero, fue claro: “Tuvimos una primea mitad muy igualada, el Cali entró bien en el partido, y nosotros conseguimos equilibrarlo. Ya en el segundo tiempo fue más nuestro, tuvimos más el balón, circulamos bien, creamos oportunidades para marcar más goles, pero no fue posible. El Cali terminó defendiéndose bien”.



Para Amaral, empatar de visitante no fue el resultado que se buscaba, pues quería ganar al jugar gran parte del segundo tiempo con un jugador más que su rival.



“No aprovechamos las oportunidades que creamos, no conseguimos definir de la mejor forma, pero no estoy contento por el resultado, para nosotros es malo, pero jugamos con mucha gente joven, pero gente con calidad que asegura el futuro de este club”, indicó Amaral.



“Esta gente merece que este equipo siga intentando jugar mejor, siga intentando ganar, ese es nuestro principal objetivo. Se acepta el resultado, el comportamiento no fue todo malo, no es completo nunca. Este es el juego, queremos ganarlo y debemos asumirlo y debemos correr riesgos. Cuando ganamos celebramos todos, cuando no ganamos, nos entristecemos, nos enfadamos, nos damos la mano y nos volvemos a levantar”, sentenció William Amaral.