Wilder Medina demostró apoyo a Cataño: 'Nadie sabe lo que se siente'

El pasado domingo 12 de febrero, el jugador Daniel Cataño fue agredido por un hincha del Deportes Tolima que burló la escasa seguridad en el Estadio Manuel Murillo Toro saltando las gradas y bajando al terreno de juego buscando al exjugador del Deportes Tolima a quien le pegó en la espalda. La reacción de Cataño fue muy humana, parándose del golpe y corriendo para devolverle el golpe al aficionado.



Una situación inadmisible en cualquier recinto deportivo que estaba inmerso en un tema caliente entre Daniel Cataño y seguidores del Deportes Tolima por un penalti que falló cuando jugaba en Ibagué en la final contra Atlético Nacional. De vendido por su origen antioqueño a insultos más grandes le llovieron a Cataño, pero le gustaban, pues empezó a retar aún más a los aficionados pijaos.

Todo explotó en el Deportes Tolima vs Millonarios, partido válido por la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2023-I. En medio de las sanciones que pueden caer, Daniel Cataño se puede ver envuelto en una dura penalización por su reacción, mientras que la Dimayor ya decidió que el partido se jugará el 29 de marzo. Wilder Medina, exjugador del cuadro tolimense y de Independiente Santa Fe apareció en escena para tocar el tema de las provocaciones y de los insultos por parte de los aficionados.



Sin duda alguna, Wilder Medina también sufrió insultos por parte de cada aficionado en Colombia por un antecedente que tuvo saliendo positivo en el control anti doping. Marihuanero, le gritaban, pero él nunca reaccionó con nadie en la tribuna. Un caso distinto al de Daniel Cataño, pero similar en lo que cabe por los retos de los aficionados rivales.

En sus redes sociales, Wilder Medina publicó un video en donde inicia diciendo, "hola, mostros. No puedo dejar pasar esta situación que sucedió antes de empezar el partido Tolima vs. Millonarios donde un hincha baja de la tribuna y agrede a Cataño. Pienso que esto no puede seguir pasando en ningún estadio de fútbol, mucho menos acá en Colombia. Me hace recordar un episodio o varios episodios que yo tuve cuando salió de control al doping de Wilder Medina, donde yo llegaba a todos los estadios me gritaban marihuanero, aquí lo tengo pegado, venga fumémonoslo. Y yo creo que entre mis cosas, maneje muy bien todas esas cosas que me gritaban y lo que hacía era callar bocas haciendo goles". Y bien que lo sabía hacer como uno de los goleadores en Santa Fe y en el Deportes Tolima.



Continuó su argumento mencionando que, aunque él reaccionaba bien, la gente no sabe por qué están pasando los jugadores y pudo ser el caso de Daniel Cataño, además, mostró su apoyo completo al ex Deportes Tolima, "de pronto Cataño reaccionó diferente, pero nadie sabe lo que uno siente, nadie sabe que uno es un ser humano y que duele también esas cosas que pasan . Apoyo a Cataño, porque realmente no fue lo que tenía que pasar de la hinchada del Tolima. Que le griten a uno cosas está bien; pero que vayan y agredan eso es de verdad muy diferente. La verdad apoyo a Cataño y espero que a este hincha o mal llamado hincha lo sancionen de por vida a entrar a un estadio. Bendiciones y abrazos de gol, mostricos".