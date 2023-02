Estrella de Junior obligó ganar el clásico o ‘Se desarma el Carnaval’

Junior de Barranquilla no comenzó para nada bien su temporada en la Liga BetPlay 2023, donde los dirigidos por Arturo Reyes llegaban como favoritos tras las amplias contrataciones, una de ellas de la estrella Juan Fernando Quintero, pero los resultados no los han acompañado.



Tras esta difícil situación del Junior en la presente temporada, quedó con obligación de empezar a sumar de a tres puntos y los hinchas del tiburón esperan que esa irregularidad vaya acabando en el duelo contra Unión Magdalena en el clásico de la costa.



Con respecto al irregular comienzo de Junior, el defensor Walmer Pacheco, una de las estrellas que tiene el tiburón, habló en conferencia de prensa y dejó claro que el equipo ya debe ganar sí o sí para que el Carnaval de Barranquilla sea completo y tenga más sentido.



“El viernes es guacherna; si no ganamos, le desarmamos el carnaval a todos los barranquilleros”, dijo contundente el futbolista del Junior, quien en más de una ocasión afirmó ser hincha y sabe lo que es el equipo para los ciudadanos.



De igual manera, Pacheco referenció sus falencias en ataque y defensa cree que eso debe ser el punto a mejorar, pues les ha costado para ganar los partidos por esos ítems.



“Los errores los hemos cometidos todos. En ataque no estamos metiendo las que nos quedan y eso nos está costando, y en defensa llegan poco y nos convierten. Aquí todos estamos fallando, no hay que señalar a nadie ni a ninguna zona”



"El viernes es guacherna; si no ganamos, le desarmamos el carnaval a todos los barranquilleros", Walmer Pacheco.

Por ahora, Junior seguirá afinando detalles para enfrentar al Unión Magdalena por la cuarta fecha de Liga BetPlay, duelo que se disputará este jueves a las 6:05 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.