Adaptación tardía: jugador de Junior comentó sus inicios en el club

El Junior de Barranquilla de Juan Cruz Real ha estado más rodeado de críticas fuertes que de gustos en el departamento del Atlántico, al igual que en la costa colombiana. Ahora con Carlos Bacca, la ilusión del hincha es más grande por volver a contar con uno de los referentes del club en los últimos años. Sin embargo, el estratega argentino está orgulloso de la entrega partido a partido de sus dirigidos. Uno de ellos que se aseguró en la banda derecha es Walmer Pacheco.

Un lateral derecho que tuvo excelentes presentaciones en La Equidad. Un jugador nacido en Soledad, Atlántico, que demostró que la altura no le pesaba, pero que, al llegar al Junior de Barranquilla en el 2021, con muchos años sin estar en el calor atlanticense, empezó a culpar al clima barranquillero por su poco protagonismo en el club los primeros meses. Solo disputó 16 partidos en ese primer año como defensor juniorista.



Ahora, explotó completamente desbordando, y siendo una pieza fundamental para Juan Cruz Real, aunque en los últimos partidos no pudo estar. Walmer Pacheco vuelve a recordar los momentos que vivió en La Equidad asegurándose como el lateral derecho del estratega argentino, inamovible, y se nota que lo extrañan cuando no está por ese sector de la cancha.



El atlanticense se sinceró, y mencionó lo que le dificultó una vez arribó a Barranquilla. Un sueño cumplido que era jugar en el Junior, pues es hincha del club, ‘entendí que uno tiene que descansar. Pensé que Barranquilla era como Bogotá, que me recuperaba mucho más rápido. Allá no sufría tanto. Aquí la humedad es brava, llegué a pesar 60 kilos y mi peso ideal es 65. Esas cosas me pesaron mucho’.



Para superar dichos aspectos que le quitaron protagonismo como el clima, y su adaptación que no iba por buen camino en el 2021, el 2022, explotó completamente. Según Walmer Pacheco fue porque le trabajó mucho a la fuerza mental con los expertos del club, ‘me hice fuerte mentalmente. Quizá venía de un club donde no tenía tanta presión, como era Equidad, y al llegar aquí, al ver que no agarraba mi nivel, me costó bastante desde lo mental. Gracias a Dios conseguí una persona que me ayudó a salir de ese bache’.



Continuando por ese mismo camino de lo que fue pasar de Bogotá a Barranquilla, y del cuadro asegurador al tiburón, Walmer comentó, ‘hubo un cambio demasiado brusco, lo que era Equidad a lo que es Junior. Me desubiqué un poco cuando llegué, pero logré encontrar a esa persona que me está haciendo crecer, me está ayudando a confiar en mí, a entrenarme mejor’.



También dedicó palabras a su aspecto físico, ‘cuando recién llegué, las piernas me temblaban, ahora me siento más fuerte en lo físico. En los dos últimos partidos de local, en el minuto 89, tiré dos alargues. Ese tipo de cosas me dan a entender que estoy muy bien físicamente. Ya no me tiemblan las paticas’.



Sobre Juan Cruz Real explicó, ‘el profe es una persona que vive los partidos al 100. Me exige mucho más, porque sabe que le puedo brindar más de lo que él me pide. Y yo trato de hacerlo’. Por último, habló sobre la temporada, y lo que él debe mejorar, ‘de visitante hemos intentado hacer mejor las cosas, pero por pequeños detalles nos ha costado sacar los tres puntos. Lo que sí tengo claro es que estamos mejorando y los resultados llegarán’.