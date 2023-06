Teófilo se desahogó: su problema con los Char y el retiro en Junior

Teófilo Gutiérrez no sabe pasar inadvertido. No le fluye. Y como anda en busca de equipo atiende entrevistas y de la manera más fresca reconoce que no se desvincula nunca de Junior.

En una charla con el periodista José Hugo Illera en un live de Youtube negó que tenga ya un acuerdo para volver al club de sus amores pero no descartó del todo la opción: "Hay que esperar", dijo varias veces.



Al tiempo que alabó a la institución, dijo que "la camiseta de Junior pesa mucho" y aseguró que tiene buena relación con la directiva, pero no hay acuerdo para el regreso.



¿Y por qué no vuelve? Illera insistió en la famosa pelea del delantero con Fuad Char, máximo accionista del club, y detalló: "Los dueños de Junior son gente ganadora, empresarios muy importantes. Le da lo mejor al hincha y a uno como jugador. Antonio, Arturo, que ha hecho un gran trabajo en divisiones menores, Alex saca la billetera y Don Fuad que es el jefe mayor, sabe manejar el barco. Siempre he tenido buena relación con los jefes. Son gente que te guían”, comentó.



Y entonces, su verdad: “Fue un tema de premios. Yo era uno de los líderes y le dije al jefe con mucho respeto que algunos estaban contagiados del virus, era difícil viajar. Le dije que los muchachos estaban pidiendo el premio completo, que los ayudara. Es difícil cuando uno tiene que arreglar un premio, los que no van la tienen fácil”, dijo.



“Con Comesaña una vez me peleé porque metí la mano por Fuentes, Díaz y Jarlan. Siempre metí la mano por todos y de guevón porque soy el que pierdo. Así fue con los jefes. Por todos metí la mano en Junior y mira, pagué los platos yo de marica. Eso es lo que no sabe la gente”, explicó.







Según Teo, el contacto con los directivos del club 'tiburón' siempre se ha mantenido y por eso no se rinde en su intención de regresar algún día: "Pisar el Metropolitano con esa camiseta es maravilloso, el el aguacate, el del mango, el del mango, todos me preguntan: loco cuándo vuelves? Ojalá Dios nos de esa posibilidad".



Finalmente le preguntaron directamente: ¿si te dan seis meses para que te retires, te animas? "(Risas) Ya con la sonrisa te estoy respondiendo. Un gesto vale más que mil palabras", dijo el delantero.