'Voy a hacer mi trabajo, marcar goles y dejar huella': Vuletich

Sin dudas, Deportivo Independiente Medellín es el equipo que más expectativa está teniendo de cara a la temporada 2021. El poderoso ha venido agitando el mercado de pases y Agustín Vuletich es la carta de gol con la que apostó el nuevo cuerpo técnico en cabeza de Hernán Darío Gómez.

“En principio, era un objetivo estar en una institución como Medellín. El cuerpo técnico quería contar conmigo, Óscar Pérez fue el primero que se comunicó conmigo, me conocía de mi etapa con Águilas, luego hablé con el ‘Bolillo’ Gómez y la dirigencia. La decisión fue muy rápida en tomarla, por suerte los caminos se unieron”, comentó Vuletich en diálogo con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio.



El delantero se encuentra en estos momentos en Argentina y deberá presentarse la próxima semana para sumarse a los trabajos de pretemporada del conjunto rojo de Antioquia. “Estoy entrenando mucho para estar en las mejores condiciones físicas”, señaló.



Con paso reciente en el Cúcuta Deportivo, Agustín se refirió a esa etapa de su carrera, donde tuvo un buen retorno al campeonato colombiano. “En el Cúcuta tuve mucha continuidad, marqué goles, volví al fútbol colombiano que era lo que quería. En la parte organizativa no fue lo mejor, pero ya lo dejé atrás. Al fin y al cabo, llegar a Medellín se dio gracias a mi paso por Cúcuta. Lamentablemente, cuando las cosas no se hacen correctamente, termina mal. Esperemos que la decisión de haberse liquidado el club sea correcta para que luego tenga un mejor futuro. Colombia se merece que los clubes estén ordenados, ojalá se resuelvan las situaciones legales”.



Volviendo al DIM, el atacante sigue de cerca el mercado de pases y se entusiasma por la calidad de jugadores que tendrá como compañeros. “La parte deportiva fue lo que más influyó, los objetivos que tiene el cuerpo técnico, los jugadores que están llegando y que me hayan buscado es algo que me motiva mucho”, indicó.



Finalmente, elogió al máximo goleador del club y compatriota Germán Ezequiel Cano. Aunque el surgido en Vélez Sarsfield no espera que lo comparen y que su trabajo dentro del terreno de juego, sea su mejor carta de presentación. “Hablar de (Germán) Cano, las palabras sobran con lo que hizo en la cancha. Yo voy a hacer mi trabajo, marcar goles y dejar huella en la institución. La verdad, me quito el sombrero por lo que hizo Cano en la institución, por la cantidad de goles, los récords, son algo de admirar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8