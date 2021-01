Complacido con el nivel de Nacional: Vladimir ya piensa en Tolima

Atlético Nacional arrancó de la mejor manera su temporada 2021, los verdolagas volvieron a ser fuertes en casa, superando a uno de los equipos más fuertes del 2020 como Independiente Santa Fe. Vladimir Hernández, uno de los anotadores en el triunfo 2-0 sobre los cardenales, valoró el resultado y ya piensa lo que viene el próximo jueves, cuando enfrenten al Deportes Tolima por los cuartos de final en la Copa Colombia 2020.

“El equipo se acopló bien a lo que el ‘profe’ (Guimarães) quiere, a lo que trabajamos en diciembre con entrenamientos a doble jornada. Por momentos no logramos aplicar nuestro estilo de juego, pero el equipo se sobrepuso a eso y sacamos un gran resultado. Pensando en el partido que sigue, tenemos varios días para prepararnos, conseguir un buen resultado y avanzar en la Copa”, precisó Hernández.



En cuanto al conjunto ‘albirrojo’, el araucano indicó que “al frente teníamos a un gran rival como Santa Fe, que hace muchos años juegan a lo mismo, se cierran bien y no encontrábamos esos espacios. Con el gol, se abrieron un poco más y logramos aprovecharlos”.



Finalmente, el ex Junior y Santos de Brasil rescató varios aspectos de su equipo para lograr esa victoria. “Lo que más me gustó fue el resultado, porque fueron tres puntos importantes y nos impusimos en casa, que era una de las cosas que veníamos fallando en anteriores torneos. Además, tuvimos una gran actitud, el equipo metió, corrió y sacamos un buen resultado. Dejamos una gran imagen y esperamos seguir de la mejor manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8