Vladimir Hernández anda motivado: quiere ser protagonista con Comesaña

Motivado por su gol y las últimas dos victorias obtenidas en la Liga, Vladimir Hernández sigue trabajando fuerte para ser una pieza clave en el Deportivo Independiente Medellín. El araucano se reencontró con viejos compañeros y con Julio Comesaña, entrenador que hace 12 años le dio su primera oportunidad en el fútbol profesional. "El 'profe' (Julio Comesaña) nos dirigió en el pasado, con el tiempo ha tomado cosas nuevas y los que más lo conocemos, buscamos que los demás compañeros tomen sus ideas de juego", indicó.



En cuanto al próximo partido frente a Deportes Quindío, Hernández expresó que "sabemos la importancia de este partido contra Quindío, será un rival complicado. Estamos peleando con varios equipos la entrada a los ocho, esta semana es larga donde vamos a trabajar de la mejor manera y poder ir a Armenia para sacar los tres puntos". Además, "Quindío es un equipo muy aguerrido, con jugadores fuertes, muy rápidos. Hay que mantener la pelota, estar atentos y concentrados. Después del juego en Armenia, tendremos varios partidos en casa, con semanas largas de trabajo en donde esperamos aprovecharlas".



Volviendo al análisis de Comesaña, Hernández detalló que "el profesor lleva poco tiempo de trabajo, nos está mostrando qué es lo que quiere. Busca que seamos intensos, tengamos mucha movilidad en el frente de ataque y eso es lo que mostramos contra Once Caldas, poco a poco estamos tomando la idea y queremos conseguir los resultados".



En lo personal, Vladimir comentó que "yo estoy para ayudar al equipo, dependiendo de la posición que me pida el técnico, yo estaré dispuesto para cumplir funciones en el campo de juego. Es importante entrenar muy bien, aprovechar la semana para trabajar de la mejor manera. Hay un buen equipo y confiamos que partido a partido podamos mostrar un progreso en nuestro juego. Debemos ser intensos, contundentes, porque la diferencia de gol influye".



El ex Junior, Santos, entre otros se refirió a los hinchas rojos y les pidió que los acompañen para sacar el proyecto adelante. "De la hinchada esperamos el apoyo, que den lo mejor para salir adelante. Pero por el momento que veníamos, la hinchada estaba molesta, nos queda dar nuestro esfuerzo, conseguir los resultados para que ellos nos apoyen".



Finalmente, el jugador habló sobre el sentimiento del equipo en estos momentos y cómo descifrar defensas férreas como las del equipo de Armenia. "Siempre que sacas un triunfo, aumenta la motivación. El equipo sufrió mucho con las derrotas y los empates, contamos con un plantel para pelear finales. Buscaremos más triunfos para estar más fuertes en lo anímico. Con defensas muy cerradas, hay que tener mucha movilidad, buscar los espacios y aprovecharlos, ser rápidos y ganar las espaldas".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8