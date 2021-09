Vladimir sobre Comesaña: 'con su experiencia nos ayudará a mejorar'

Hay una frase que dice “escoba nueva, barre bien”, aunque se le estaba complicado refrendar esa tesis a Julio Comesaña, quien asumió su cuarta etapa técnica en Independiente Medellín, el uruguayo logró salir airoso y tal como en el 2000, logró un triunfo en su primer partido dirigido en este ciclo con el poderoso.

Uno de los baluartes del equipo rojo en la noche del pasado viernes fue Vladimir Hernández, el araucano se metió en sintonía con lo que pedía el juego en la etapa complementaria y hasta se apuntó con uno de los tres goles con los que el DIM venció a Once Caldas en el Atanasio.



“Me sentí muy bien, al lado tengo un entrenador que me dio la confianza para debutar como profesional hace 12 años. Con su experiencia nos ayudará a mejorar, el equipo está trabajando bien y a pesar que no habíamos encontrado la línea de pase, logramos conseguir el gol del empate y la presión alta, hicimos un gran partido. Estamos muy contentos con este cuerpo técnico y esperamos poder darles más alegrías”, indicó Hernández.



Pensando en los próximos partidos, donde visitará en Armenia a Deportes Quindío y luego tendrán cuatro juegos seguidos en el Atanasio, ‘Vlacho’ remarcó que “en lo anímico, esta victoria es importante. Poco a poco estamos subiendo en la tabla, sube el ánimo del equipo y ojalá sigan estos triunfos para conseguir la clasificación lo antes posible”.



Medellín suma tres victorias en la Liga, tras 10 fechas disputadas. Deberán tener una gran segunda rueda si buscan romper la mala racha de cuatro eliminaciones consecutivas, regresar al grupo de los ocho y pelear en las finales, la premisa para Hernández, sus compañeros y un cuerpo técnico experimentado, quienes tendrán mucho trabajo por hacer.



