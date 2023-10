Lo más 'cansón' del fútbol colombiano: sorpresivo top de Wilmar Roldán

El árbitro Wilmar Roldán ha recibido el premio que esperaba: dirigirá la final de la Copa Libertadores, el sábado 4 de noviembre, entre Fluminense y Boca Juniors.

El antioqueño compartió su felicidad por la designación, que llega, como ya había anunciado, como una despedida soñada para su carrera profesional pues ha decidido retirarse.

Precisamente ahora que siente que se está despidiendo, confesó una serie de datos curiosos que vale la pena resaltar, especialmente los jugadores "más cansones" y las plazas donde ha sido dirigir en más de 20 años de carrera.

Ojo al top 3 de jugadores más 'latosos': "Si podemos hacer un top están Víctor Cortés, Gerardo Bedoya y Juan Carlos Quintero, siempre que me veían terminábamos peleando en todos los partidos porque eran insoportables... hablaban, todo lo protestaban, querían ir encima de uno, era una lucha... Cortés era una lucha cada partido", contó en charla con Saque largo de Win Sports.



Al tiempo, eligió al General Santander de Cúcuta como el estadio más difícil para dirigir: "allá los hinchas son bravos, es la única parte donde.. una vez tiraron tres celulares, cuatro tacones, la única cancha que yo he visto que tiran tantas cosas. Me preguntaban los compañeros, ¿seguimos? Yo decía sigamos, lleve esos tacones para la esposa suya y sigamos...".





En su top de partidos difíciles ha dos: "Acá en Colombia recuerdo dos partidos muy bravos, la final de Junior vs Equidad en 2010 y el ascenso de América vs. Quindío, son los partidos más complicados que he dirigido en el FPC”.



Sin embargo, hay otros escenarios del país que le traen mejores recuerdos: "Hay estadios en Colombia, donde yo entro a la cancha y la gente aplaude, lograr eso no es fácil”, dijo.

​Para él, el respeto es la clave en todos los casos, saber ganárselo ha sido su mérito para tener buena relación con todos, aunque no es fácil: "Los jugadores son unos leones, si uno entra como un corderito te despedazan en cinco minutos, uno también tiene que entrar como domador de leones", confesó.



Sobre su fama de no ser tan amigo de las nuevas herramientas tecnológicas en el fútbol, Roldán dejó una reflexión que evidencia lo que piensa: "Era más fácil antes obviamente, como pitaba un árbitro allá en Remedios (Antioquia): ¡juegue que no hay sangre!... No había tanta televisión ni redes sociales. Era mejor. A mí me tocaron las dos situaciones y había veces que no teníamos ni intercomunicador, era el árbitro solo contra el mundo, era una belleza, un gladiador en el coliseo romano".