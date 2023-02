Técnico de Envigado y su viral respuesta a periodista: 'No vuelva'

Después del empate 1-1 entre Unión Magdalena y Envigado el pasado domingo, la rueda de prensa resultó candente por cuenta del cruce entre un periodista local y el técnico Alberto Suárez, a quien le cuestionaron el "pobre" fútbol de su equipo.



El periodista recriminó a Suárez por comentarios sobre el tema arbitral y el estado de la cancha en Santa Marta, y le preguntó a qué jugaba Envigado, asegurando que era la peor versión que había visto en la historia. El técnico no se aguantó y le respondió.

"Profe es pobre hablar de la cancha y de los árbitros. Hoy vi el Envigado más pobre de su historia, más pobre que el Unión. Una entrada vale 90, la más cara, la otra vale 70. La gente viene un domingo a ver un partido aburrido", aseguró el periodista.



Luego, le recordó el descenso con Unión en 2005 y le preguntó si tenía "resentimiento" con Santa Marta desde aquel entonces. Cabe recordar que Suárez firmó el segundo descenso del equipo el 29 de octubre de 2005, después de caer frente al Pereira 3-0.



"Es tan pobre el fútbol y el Unión también como algunos periodistas. Contra Santa Marta no tengo nada, aquí fui feliz. Segundo, si tu equipo es pobre es problema tuyo y de tu equipo, no mío. La pobreza mía la administro para algún día ser rico. Respeto y si usted cree que es muy pobre el espectaculo, lo invito a que no vuelva, sencillo", respondió el entrenador.



En redes sociales sigue haciéndose viral el video de Suárez, a quienes algunos aficionados apoyan. Otros, por su parte, lo critican por su ácida respuesta al periodista.