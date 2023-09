Teófilo increpó a periodista en Cali: ¿qué lo sacó de casillas?

La táctica de buscar un enemigo externo para desviar la atención es tan vieja como la humanidad misma. Viene de la guerra, y al parecer, también aplica en el fútbol.

A Teófilo Gutiérrez parece funcionarle ahora que la prensa lo cuestiona por sus expulsiones, la última contra Millonarios, un golpe que sufrió el Deportivo Cali en ese juego y en el posterior, justo cuando ocupa las últimas posiciones de la tabla en la Liga Betplay II 2023 y lucha contra la posibilidad del descenso.



Sobre eso le preguntó el periodista Harold Caicedo: “¿Qué tiene para para decirle al hincha vs lo que pasó en la expulsión? Porque evidentemente hizo falta ese partido, en el siguiente contra Bucaramanga y obviamente hoy por una norma puede estar frente a Deportivo Pasto, pero también se hubiese perdido el compromiso. ¿Qué tiene para decirle a los hinchas acerca de esto, Teófilo?”.



“Lo dije el otro día lo hice públicamente y ante mis compañeros, primero que todo lo hice antes mis compañeros y después públicamente. La vida me ha enseñado eso, a levantarme, a seguir, avanzar y a ser agradecido. Pero como dicen por ahí: si mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva”, dijo el delantero.



Tras la reflexión de la abuelita, el veterano atacante fue llevando la charla a otro escenario: "hay que mirar las cosas con alegría. Reconocer cuando uno se equivoca porque soy agradecido en la vida. Creo que siempre amanece y sale el sol; así que hoy estoy de pie. Estoy aquí firme y voy a demostrarlo el domingo. Espero que vayas al partido y lo disfrutes”.





Así respondió Teófilo Gutiérrez ante la pregunta de un periodista, por la más reciente expulsión ante Millonarios 😅👀pic.twitter.com/1ba1ZQoCGg — elambito (@elambito) August 31, 2023



Entonces vino la discusión: “Ah, no eres hincha del Cali o América. De algún equipo tienes que ser hincha”, le dijo el futbolista al periodista. “Ah, no, ah, bueno, te felicito. No quieres la profesión. Porque si estás en el fútbol tienes que ser hincha de algún equipo”. A lo que Caicedo se limitó a decir que de la Selección y 'Teo' replicó, “De la selección Colombia. Ah, ya”.



Pero insistió: “¿Afuera de quién? ¿De Boca?, Ah, te felicito. Por eso haces esas preguntas. Porque viste el partido ayer de Boca con Racing. ¿Qué hizo?, ¿Clasificó, pero qué hizo en el partido en el contexto del partido? Embarró, para que Racing no jugará. ¿Sí o no? Bueno, así estás haciendo ahora”.



¿Quién gana? Nadie. Pierde Deportivo Cali, comprometido en la lucha contra el descenso y sufriendo las expulsiones de Teófilo Gutiérrez, que tristemente no son nuevas.