Millonarios vuelve a quejarse: ¿por qué gana como los equipos chicos?

La discusión no es nueva y, lamentablemente para algunos, no parece tener una solución en el corto plazo.

La manera como se reparten los ingresos de los equipos de fútbol colombiano no los tiene contados a todos y por eso cada tanto vuelve el debate: ¿por qué a la hora de distribuir los millonarios ingresos por televisión, los equipos que más afición generan reciben lo mismo que aquellos que prácticamente no tienen hinchada?



Uno de los abanderados de la necesidad de abordar este tema es Millonarios, cuyo máximo accionista, Gustavo Serpa, ha alertado varias veces sobre la manera como funciona el tema en ligas internacionales, donde los equipos con mayor audiencia reciben más dinero.



Ahora, en un conversatorio en la Universidad de Los Andes, el presidente Enrique Camacho ha tomado la vocería y ha dejado una nueva queja sobre el asunto.



Su ejemplo fue la última final de Liga, la que el azul le ganó a Atlético Nacional en definición por penaltis: “En las últimas finales de Colombia jugamos Millonarios contra Nacional, que son los dos equipos con más hinchas. De acuerdo al canal de televisión, ese fue el partido con más rating en la historia de la televisión colombina. Y recibimos el mismo dinero que todos los otros equipos que no jugaron el partido y que no jugaron las finales. Eso es algo que tiene que cambiar”, dijo.

​¿Escucharán en Dimayor el insistente pedido y al menos lo discutirán? No hay garantías, pero sí una inconformidad que no es exclusiva de Millonarios.