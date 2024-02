Polémica por gol de Independiente Medellín contra Cali: debió anularse

Muchas polémicas se generaron en el duelo que Independiente Medellín le ganó a Deportivo Cali por 1-0, casi todas generadas por e arbitraje de Luis Matorel.

Decisiones disciplinarias fueron cuestionadas, inclusive un penalti inexistente que sancionó en primera instancia lo corrigió a tiempo el VAR, pero hubo una acción que llamó la atención por encima de las demás.

Se trató nada menos que de la jugada del gol del triunfo local, que estuvo cargada de decisiones por lo menos polémicas.



En el gol de Brayan León, a los 14 minutos, se produjo una acción previa cuestionable: la pelota está en disputa, viene una falta violenta de Chaverra contra Córdoba, la pelota va al arco de Chaux y este hace un saque rápido que termina en la anotación de Brayan León.

El problema es que la falta, que pudo no ver el central, tampoco fue examinada por el VAR, que no solo debió advertir al juez de tenerla en cuenta para inhabilitar todo lo que pasó después, sino que debió revisarla por probabilidad de expulsión.

"Se considerará válido un gol siempre que el equipo que lo marcó no haya cometido PREVIAMENTE una falta o infracción a las Reglas", es la cita de Borda, directamente del reglamento.



"El primer gol del DIM NO debió convalidarse y Chaverra debió ver la roja por el golpe en la cara a Córdoba, de hecho lo rompió", añadió, en alusión al abundante sangrado del jugador del Deportivo Cali.

equipo que lo marcó no haya cometido PREVIAMENTE una falta o infracción a las Reglas". El 1er gol del DIM NO debió convalidarse y Chaverra debió ver la roja por el golpe en la cara a Cordoba, de hecho lo rompió pic.twitter.com/ur2NCHMJMP — joseborda (@joseborda1) February 6, 2024

El analista espera claridad sobre lo que decidieron los árbitros de campo y el VAR en esa jugada puntual: "Por respeto al fútbol colombiano y a las hinchadas de Independiente Medellín y Deportivo Cali, la Federación Colombiana de Fútbol y la Comisión Arbitral deben publicar los audios del partido, para que todos conozcan porqué los árbitros y el VAR tomaron esas decisiones en las jugadas polémicas", concluyó.