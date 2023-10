¿Qué le dijo Dayro Moreno? Sarmiento revela intimidad del post-regaño

Fue un muy buen partido, intenso, disputado, con opciones en los dos arcos, pero de lo que se habló fue el regaño público del jefe a su subordinado.

Once Caldas e Independiente Medellín empataron 2-2 en la más reciente jornada de la Liga Betplay II 2023 y lo que se quedó en al memoria fueron los reclamos del goleador Dayro Moreno a sus compañeros por no darle pases limpios, por no aprovecharlo, secretamente por no ayudarle a hacer los diez goles que le faltan para alcanzar a Sergio Galván como el máximo goleador de la liga local.



Tan obvio fue que el técnico Pedro Sarmiento lo regañó públicamente, en plena rueda de presa: "Aquí no manda Dayro. Yo entiendo la posición de él, aquí la gente lo quiere, todo el mundo lo quiere, lo respetan, pero hay que apretarle las clavijas a él también. Porque es que Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en la institución y hacemos parte de eso. Algún día nos vamos y la institución sigue, nosotros somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos. Esto no es Dayro Moreno solo, y yo lo quiero, y todo el mundo lo quiere, lo valora y lo respeta, pero hay que apretarle, él no puede pasar por encima de nadie”, dijo el DT.



La duda evidente era: ¿exponer a su goleador públicamente no le revienta el camerino? Al parecer, según dijo el propio DT, Dayro aceptó su error y hasta le dio la razón.



“Él se quedó tranquilo. Es el momento de calentura. Se lo he dicho en varias oportunidades: ‘cuando eso pase, vos andá donde el jugador, lo aplaudís, lo aconsejás porque ese es el que te va a dar el siguiente pase. Pero si lo desanimas y lo manoteas, no le estás haciendo un bien’. Me dijo que tenía la razón. Vamos a ver si de acá para adelante se corrige. Me toca conversar con él todos los días”, contó el estratega en charla con F90 de ESPN.



Eso habrá que comprobarlo en lo que viene para Once Caldas, que es el duelo contra Boyacá Chicó por la fecha 16 de la Liga. Aún hay opción de soñar con la clasificación a cuadrangulares, pero la urgencia es sumar todo lo que se pueda en lo que queda para evitar el descenso. En la agenda están Junior y Santa Fe de visitante y Jaguares y América de local. Al final se verá si el goleador lo asume bien y corona sus objetivos.