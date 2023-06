¿Sobrado o realista? Lucas González habló de 'bla bla bla' de Autuori

Realidad: Atlético Nacional venció 1-0 a Águilas Doradas y lo eliminó del cuadrangular A de la Liga Betplay I 2023, a pesar de que eran los de Rionegro los que llegaban con la ventaja del llamado punto invisible.

Pero no significa que sea lo único que hay que valorar, al menos no par Lucas González, entrenador del equipo que fue sensación en la primera fase de la Liga.



De hecho, el debutante entrenador respondió a Paulo Autuori, DT del equipo verdolaga, que en el anterior cruce había dicho que lo único que le importaba era la victoria y no la data de posesión o ninguna otra información, a la que llamó "bla bla bla del fútbol" en rueda de prensa.



“Esto no es blablablá, estos son datos. Hemos sacado a Kevin Mier figura en ambos partidos. Nosotros, con el presupuesto que tenemos, enfrentando a un Nacional que tendría que ser muy superior a nosotros, logramos construir un equipo que podía venir a finales y enfrentarlos de tú a tú. Con jugadores muy importantes para nosotros, que no han podido estar, y sacamos a su portero, que es excelente. Es un gran reconocimiento al trabajo que han hecho los chicos”, dijo González.



Incluso se permitió presumir de lo mal que hizo ver a Nacional, que lo supera con mucha ventaja: "Enfrentamos al equipo más grande del fútbol colombiano. Eso es proporcional a su hinchada y a su infraestructura. Nosotros no tenemos eso. Llegar a un partido en el que te tienen que llover balones cuando el partido está terminando, porque seguro no llueven de nuestro lado porque queremos jugar. Entonces si alguien del banquillo de Nacional tiene que frenar a un recogepelotas para que el juego no se reanude, o que lancen varios balones desde la grada para que no se juegue, creo que es, más que una crítica, un halago, porque superamos a Nacional”.

​

​Muchos consideraron que la respuesta era un poco arrogante, teniendo en cuenta que Águilas perdió los dos cruces por 1-0 contra Nacional. Para Diego Valdés ese marcador no describe lo que pasó en el campo: "Nadie nos ha superado. Sometimos a todos los equipos, en todas las canchas", dijo.

Cero humildad en Águilas Doradas.



En una rueda de prensa donde su DT no tuvo una sola frase de autocrítica, Diego Valdés dijo:



"Nadie nos ha superado. Sometimos a todos los equipos, en todas las canchas".



Ni Leonel, que también entró 2do y peleó final hasta la última fecha. pic.twitter.com/aL7jZpxvzs — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 5, 2023

Al final Atlético Nacional se impuso pero no depende de sí mismo para avanzar a la final pues Alianza Petrolera lo supera por un gol en la tabla. Eso, según la lógica de Autuori, es más que bla bla bla.