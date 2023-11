Lucas, pesimista: 'chisme, a esos 4 jugadores no los van a convocar'

La honestidad a toda prueba de Lucas González tiene un riesgo: a algunos les puede parecer fuera de lugar, incluso arrogante. Y aún así, parece ser un no negociable.

En los últimos días circuló una lista de posibles convocados a la Selección Colombia de la Liga Betplay, entre ellos nada menos que cuatro jugadores del América de Cali: Darwin Quintero, Cristian Barrios, Edwin Cardona y Juan Camilo Portilla.



En otras circunstancias, su DT estaría declarando que es una ilusión para todos y cuidando cada palabra para no cometer una indiscreción. Pero es Lucas González y lo último que hizo fue parecer políticamente correcto.



A la pregunta sobre su opinión por la posible convocatoria de sus hombres simplemente dijo: “Hablo de su gremio (periodismo) porque no sé quién es quién ni quién publica esas noticias ni de donde salen inicialmente, pero creo que ese chisme de los jugadores bloqueados es un chisme que podría soltar mi mujer, y creo que debería ser tratado de la misma forma como si lo dijera ella. Hasta donde nosotros sabemos, se crea la convocatoria oficialmente y no se filtra por la prensa para que se cree este ‘run-run’".





Pronto las redes sociales reaccionaron al comentario, llamándolo "arrogante" e inclusive algunos se quejaron de que utilizara a su esposa para semejante descalificación.



Ante la sorpresa de su auditorio, el DT quiso valorar a los suyos, antes que nada: “Ojalá que los jugadores de nosotros fuesen convocados a la Selección Nacional, porque eso demostraría que lo estamos haciendo bien. Eso nos incluye al cuerpo técnico y los chicos estarían mostrando un rendimiento que merece estar entre los mejores del país. Ojalá los convoquen, pero estoy seguro de que a estos cuatro jugadores no los van a convocar“.

El tiempo dirá si finalmente alguno de los jugadores 'escarlatas' clasifica o no en la lista de Lorenzo. Por ahora tendrá que aguantar otra viral reacción de las redes sociales.