Así se gestó robo de toalla de Mier en final: 'el fútbol es de vivos'

Una final inédita entre Millonarios y Atlético Nacional es un tema inagotable, más cuando pasa por una emocionante definición por penaltis y una larga lista de detalles de los que aún ahora se sigue hablando.

Millonarios logró la estrella 16 gracias a una noche perfecta del arquero Álvaro Montero y una muy mala de los cobradores de Nacional, que fallaron tres cobros.



Sin embargo, en esa tanda de penaltis un detalle se hizo viral y no pasó por los jugadores: un recogebolas fue enviado desde el banquillo azul a 'robar' una toalla que el arquero Kevin Mier había puesto a un lado del arco y en la que se presumía estaría la lista de los cobradores azules y la guía para saber a dónde apuntarían.



¿Fue así? El propio Daniel Giraldo lo confesó en 'Adictos al balón': "Son cosas que uno con el paso del tiempo va aprendiendo. Es algo que no sabíamos, no sabíamos si Mier tenía información o no... pero igual le dijimos al recogebolas que estuviera pendiente", afirmó entre risas.



"Fueron cosas de Dios, este título era para nosotros", concluyó Giraldo, avivando el debate de qué tan correcto era mandar a un muchacho ajeno a la plantilla a esa tarea.

A su turno, Juan Moreno dijo que Giraldo se lo comentó: él fue muy vivo, el fútbol es de vivos, se da cuenta de esa manera y logramos sacar ventaja. Contentos por el título pero con los pies sobre la tierra, lo que se viene es más importante.

Así se gestó entonces la acción que rápidamente se compartió en redes sociales, unos elogiando a Giraldo como lo hizo su compañero, y otros criticándolo.