Hinchas del Cali protagonizaron insólita pelea con cervezas

Deportivo Cali se quedó con las ganas de celebrar el primer triunfo en cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2023-II, pues tenía asegurado el resultado, pero en el tiempo de adición Águilas Doradas logró empatar con un gol de Mateo Puerta y quedó 1-1, que resultó amargo.



Ese gol de Águilas no cayó nada bien en la hinchada del Deportivo Cali, pues muchos sintieron impotencia en el estadio ubicado en Palmaseca y en el minuto 98 cuando Mateo Puerta marcó, algunos soltaron su furia con las botellas de cervezas que tenían en la mano.



En video se ve cómo un aficionado no creyó el empate y accidentalmente se cayó una lata de cerveza, pero los que estaban ubicados en la zona baja del estadio no les gustó para nada y empezaron a arrojar también las latas, generando una curiosa pelea que por fortuna no pasó a mayores.