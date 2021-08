Violencia en Manizales: hinchas de Millonarios se pelean entre ellos

Volvió la afición de Millonarios al estadio de Palogrande, en Manizales, y volvió la violencia. En esa plaza han sido repetidas las malas actuaciones de las barras bravas embajadoras, y este domingo, en el partido Once Caldas vs. Millonarios de la fecha 3 de Liga BetPlay II, no fue la excepción.

Una fuerte gresca se presentó en las graderías del estadio del Once, entre aficionados azules. ¿Qué pasó? Hace tiempo se habla de diferencias entre las dos barras de Millonarios.



En video quedaron registrados los enfrentamientos. Una pena que vuelva a abrirse el fútbol para el público y pase esto.