Hinchas de Junior no soportaron salida de Viera y piden que vuelva

Junior de Barranquilla sorprendió tras confirmar la salida de su ídolo, el portero uruguayo Sebastián Viera, quien llegó a un acuerdo con las directivas para acabar su contrato, pues tenía vinculación hasta diciembre, pero tras no ser tenido en cuenta por el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, el histórico jugador tomó decisiones.

Luego de que se diera a conocer la importante salida de Viera, muchos hinchas no estuvieron de acuerdo con su marcha y así se lo hicieron saber varios aficionados que marcharon en símbolo de protesta e incluso arribaron hasta la casa del uruguayo para expresarle que no se fuera del equipo. El arquero los atendió desde su balcón, pero su decisión no cambió.



En los videos que se hicieron viral en redes sociales, se ve cómo los hinchas se pusieron la camiseta de Junior y junto a banderas, cánticos y banderas, le rogaron a Sebastián Viera que vuelva.



Al ver la multitud de hinchas, Sebastián Viera bajó de su casa para darle las gracias a los hinchas que le expresaron el cariño y entre lágrimas se terminó de despedir. "Acá tienen un hincha más. El club se ha portado bien conmigo", mencionó el uruguayo a los aficionados.

🥹💔 No hay palabras para describir esto.



🥹 Aquí es donde lloran los hombres, imposible no emocionarse. Muchas gracias, Mario Sebastián. pic.twitter.com/pkAirPS1uO — Toque Sports (@ToqueSports) June 2, 2023

Viera con ganas de tirarles una pala. https://t.co/UyRgfVBJDI — Yao El Rojiblanco (@YaoElRojiblanco) June 2, 2023

Protestando en el conjunto de Viera pic.twitter.com/JQF1dw2EQP — Enrique (@enriquelvernet) June 2, 2023







Cabe mencionar que Sebastián Viera sufrió problemas físicos en el primer semestre de Liga y ‘Bolillo’ Gómez decidió darle oportunidad a Jefferson Martínez para sustituir al uruguayo, quien esperaba tener más continuidad para 2023-II, pero finalmente la decisión final del técnico fue tenerlo como segunda y tercera opción.