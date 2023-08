Hinchas no soportan a Cristian Zapata: grosero error lo condena

Atlético Nacional volvió a perder contra Millonarios y en su regreso a El Campín, el vigente campeón del fútbol colombiano les ganó 1-0 con gol de Daniel Cataño, quien puso a celebrar a los embajadores.





La visita del verdolaga a territorio bogotano no fue del todo buena y en general hubo muchos jugadores que no rindieron como debía, siendo la zona defensiva el problema más importante en el clásico.



Sin embargo, uno de los más criticados fue el experimentado Cristian Zapata, quien no fue perdonado por los hinchas de Nacional por sus errores puntuales contra Millonarios.



La jugada que condenó a Zapata y le generó todo tipo de reclamos, sucedió en el minuto 65, en el que se ve cómo el defensor está desconcentrado y mientras se acomoda las medias, no estuvo atento al pase de su compañero, terminando dando ventajas en zona defensiva.



Por fortuna para Cristian Zapata, atrás estaba atento el arquero Kevin Mier, quien decidió rechazar el difícil balón que dejó pasar el experimentado defensor.





Por favor @nacionaloficial este señor no debe de seguir más en la institución pic.twitter.com/BK1KuJyjQZ — Joao Solinho🇧🇷💚 (@breinerca1107) August 27, 2023



​Hay que mencionar que Nacional jugó la mayor parte del partido con un jugador menos tras la expulsión de Juan Felipe Aguirre y, por ende, el que terminó cubriendo los huecos de su compañero fue Cristian Zapata, quien le costó acomodarse y generó varias ventajas.