Némesis de Morelo revela su secreto: así le atajó los dos penaltis

Un hecho poco común se registró en Bogotá, en la celebración, amarga por demás, del cumpleaños número 82 de Independiente Santa Fe.

El arquero Ramiro Sánchez (ex Millonarios) fue el gran protagonista del empate 0-0 al atajarle dos penaltis al goleador local, Wilson Morelo.



¿Cómo logró la hazaña? "No es tan normal que suceda; uno trabaja y entrena y en el momento del juego la toma de decisiones influye mucho", comentó en Primer toque de Win Sports.



¿Entonces fue solo instinto o estudió al cobrador? De todo un poco: "El primero no le pegó tan fuerte, le pegó un poco mordida. La gran mayoría sabemos que le pega cruzado y duro, pero me dio tiempo de reaccionar a esa. En el segundo la pelota iba tan fuerte, pero no iba tan esquinada", contó Sánchez.





El veterano portero se sumó al club de los pocos que han logrado dos atajadas desde los once pasos en el torneo colombiano.



Antes que el lo hicieron Leonel Rocco con Bucaramanga, ante los cobros de Serna y Álvarez en 2001; Alexis Viera con América en 2010, cobros de Ulloque y Ruiz, y Andrés Mosquera Marmolejo a Adrián Ramos el año pasado.