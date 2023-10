Más gráfico, imposible: así fue el offside de Sandoval ¡con zapatos!

Ayer expliqué el fuera de lugar del chino. No es "yo creo", o "se ve clarísimo" o "es evidente", no. Expertos en televisón, cine, dibujo, arquitectura o topografía saben que es cuestión de tiros de cámara, ángulos visuales, líneas de fuga, visual diagonal, visual horizontal, etc pic.twitter.com/lMETS4At1G