Video: comparación de Cantera y Cardona que molesta a hinchas verdes

América de Cali fue gran protagonista de la fecha 14 de la Liga Betplay II 2023 gracias a la goleada 4-1 que le propinó a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

Goles de gran factura y un dominio incontestable de los escarlatas dejaron muy incómoda a la afición verdolaga, que se fijó en un detalle particularmente doloroso: el impacto de Edwin Cardona.



El jugador dejó claro en varias entrevistas que le gustaría volver a la casa verde, pero finalmente no se abrió la puerta y por eso acabó en el América, donde ha sido figura en varios juegos.



En lugar del creativo llegó al equipo ‘Maxi’ Cantera y ambos jugadores protagonizaron el fin de semana una jugada en la que el primer persigue al segundo para quitarle la pelota sin éxito, lo que encendió las redes.



“En una sola imagen: lo que trajo Nacional y lo que rechazó Nacional. Una vergüenza decirle no a Edwin Cardona y traer a Cantera”, escribió en sus redes sociales la periodista Pilar Velásquez, acompañado del video de la jugada. La publicación llegó a casi 4.000 likes.

En una sola imagen: lo que trajo Nacional y lo que rechazó Nacional.



Una vergüenza decirle no a Edwin Cardona y traer a Cantera 🙈 pic.twitter.com/zj482ZAsPt — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) September 24, 2023

A comienzos del mes de septiembre, el presidente verdolaga, en entrevista con el diario As, explicó la razón para no repatriar a Cardona: “en ese momento consideramos que queríamos buscar a otros jugadores, por cualquier motivo. No llegó al club y le deseo que tenga el mejor de los rendimientos en América”, dijo,



Lo cierto es que el gol de Cardona dolió especialmente y contribuyó a lo que el entrenador William Amaral llamó una 'dolorosa derrota': “un golpe muy duro para nosotros, el rival nos superó, no tuvimos el comportamiento que habíamos planeado, y tenemos que aceptar la derrota”, dijo.



La revancha para Nacional será el próximo sábado, en casa contra Envigado. Recuperar el liderato es la nueva misión.