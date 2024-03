Contra Tulio: 'no le creí, no tiene capacidad para liderar a América'

América de Cali no lo pasa bien en esta nueva era de César Farías, eliminado de Copa Sudamericana y comprometido en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares, desde el puesto 13 de la tabla de la Liga Betplay I 2024.

Las críticas no se han hecho esperar y no es solo desde Cali, donde el DT y la directiva no tienen apoyo masivo, sino desde otros puntos geográficos donde se comparten las preocupaciones por los problemas para conseguir buenos resultados.



Un ex América, recordado por el título que logró en 2008 con el rojo, sorprendió con un responsable final de esta crisis que algunos otros ven como el gran salvador.



“Yo nunca he creído en Tulio Gómez, para mí él no entiende muchas cosas del fútbol, entonces es normal que salga a decir este tipo de cosas. Recordábamos ahora lo de los cinco minutos del respaldo a los entrenadores”, dijo Carlos Valdés en ESPN F Show.



El contexto era el apoyo que el máximo accionista del club le dio a Farías pero el ahora panelista aprovechó para apuntar al empresario que llevó al equipo de regreso a la A y le ha dado dos títulos.



“Para mí es un tipo que sabe de negocios, habrá que agradecerle haber levantado una institución que financieramente no estaba bien, consiguió títulos importantes, pero sin duda estoy convencido de que él no es el hombre con la capacidad para liderar una institución con América”, añadió.

¿Qué debe hacer América para salir de la crisis?@carlosvaldes5: "Yo nunca he creído en Tulio. Es una persona que no tiene la capacidad para liderar una institución como América"



Gómez no ha respondido a estos comentarios pero se espera que lo haga en sus redes sociales o en medios de comunicación en donde es muy activo.

Los vientos de crisis no se han alejado y los últimos golpes, especialmente el económico por la eliminación de la Sudamericana, siguen siendo heridas abiertas para los hinchas escarlatas.