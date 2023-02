Bacca, sin filtro sobre futuro de Arturo Reyes y crisis de Junior

Ser el experimentado, el más costoso, el ganador de la nómina tiene una carga extra: cuando todo va mal se supone que sea él quien ponga la cara, sino para resolver, al menos para hacerse cargo.

Por eso habló Carlos Bacca de la situación de Atlético Junior, el de la nómina más cara del país que aún no ha podio ganar en Liga Betplay.



En los últimos días salió el propio Fuad Char a respaldar al técnico Arturo Reyes en medio de los vientos de crisis, era turno para el referente: "No solamente pasa con Arturo Reyes, he estado con Juan Cruz y con Julio Comesaña y no hemos tenido la regularidad de ganar 3, 4 o 5 partidos como lo tiene que hacer Junior. Estamos trabajando y yo me responsabilizo como referente y delantero por los goles... Si hubiera marcado los que me quedaron seguramente sería diferente", aseguró.

“Es una responsabilidad del entrenador, es una responsabilidad de los jugadores. Esto es de todos”.



🎙️ Carlos Bacca en rueda de prensa. pic.twitter.com/5N2qMoF20E — Toque Sports (@ToqueSports) February 22, 2023



¿Conviene un nuevo timonazo? "Es más fácil sacar a uno que a treinta jugadores y estamos para representar la institución más grande de Colombia, pero ya está bueno. Debemos hacer las cosas dentro del campo y debemos conseguir los resultados que sostengan al entrenador.