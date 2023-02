'El mono', clave en decisión de Millonarios de no jugar contra Tolima

Siguen y seguirán circulando por un buen tiempo las imágenes de la reprochable agresión a Daniel Cataño, minutos antes del inicio del partido Tolima vs Millonarios por la Liga Betplay.

La indignación hizo que el equipo azul se retirara de la cancha y que, según Dimayor, el árbitro Wilmar Roldán "suspendiera" el partido, en vista de las difíciles circunstancias.



Lo que no se sabía es que no solo David Macalister Silva, capitán de Millonarios, participó en la decisión de los jugadores de irse al camerino y no jugar el partido en solidaridad con su compañero pero también en rechazo a la violencia en el escenario.

​

Andrés Llinás jugó un papel clave en la tarea de persuasión de sus compañeros, como se puede apreciar en el video:

Que si Llinás me representa? pic.twitter.com/XlNLCCzhRN — Rodrigo Andrés (@Cafuanro) February 13, 2023

El técnico Alberto Gamero llegó a sugerir que se jugara bajo una condición imposible de cumplir: "Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar, pero para ser solidarios con nuestro jugador, que Cataño juegue y que no entré más gente", dijo tras la penosa escena y la expulsión de Cataño por responder a la agresión.

​

Pero no pareció hablar en nombre de sus dirigidos pues ellos, con Llinás y Silva al mando, habían decidido sencillamente no jugar.