Abrazo de goleadores históricos del FPC: así recibió Dayro a Galván

Dayro Moreno entró en la historia de máximos goleadores del fútbol colombiano y junto a el exjugador colombo-argentino Sergio Galván Rey comparten los dos primeros lugares, logrando marcar que son muy difíciles de igualar.

Previo al partido entre Deportivo Cali y Once Caldas Dayro Moreno recibió a Sergio Galván Rey en el camerino, encuentro que fue compartido por la cuenta oficial de Once Caldas en ‘X’, en la que se vio un icónico momento entre ambos goleadores.



Ambos jugadores tuvieron un fuerte abrazo muy amigable y cruzaron unas palabras en las que Galván Rey lo felicitó, dándole muy seguramente las buenas vibras para que siga marcando historia en Colombia.





De igual manera, antes del encuentro el colombo-argentino le dedicó también unas palabras con respecto al récord de Dayro Moreno y aseguró que se siente muy emocionado porque la marca quedará para la historia entre dos goleadores del Once Caldas.



“Para mí ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional colombiano es un grandioso honor y el Once Caldas ha sido muy importante en ese logro, ya que fue el equipo que me dio la oportunidad de llegar a Colombia y donde tuve la oportunidad de marcar muchísimos goles. Me alegra por él, lo conozco desde que llegó a Once Caldas y tuvimos la posibilidad de compartir muchos momentos. Sé lo que cuesta, lo que significa y lo que se siente hacer historia, y lo mejor y lo más lindo, es que ese récord continuará en casa, en el Once Caldas”, mencionó Sergio Galván Rey.



Actualmente, Dayro Moreno es el máximo goleador del Once Caldas en esta temporada con seis goles y el récord histórico lo tiene en 223 anotaciones.