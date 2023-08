Víctor Ibarbo: ¿Contra qué equipo podría debutar el futbolista?

América de Cali fue el encargado de pegar uno de los primeros bombazos en el mercado para el segundo semestre del año. El cuadro escarlata hizo oficial el fichaje de Víctor Ibarbo que venía procedente del fútbol japonés.



No obstante, el extremo sufrió una lesión y por causa de ella no ha podido hacer su debut con el equipo dirigido por Lucas González.



Sin embargo, desde las últimas semanas, Ibarbo ya está entrenando con normalidad y es por ello que habló sobre como va su preparación para el debut.

“Ya el médico me vio hoy y me va a dar luz verde para estar con el equipo mañana. Para el domingo no estaré disponible, el sábado me entregan el alta médica y ya espero estar a disposición del equipo”, comentó Ibarbo en charla con el programa ‘Los Campeones FM’.



Esto quiere decir que el jugador haría su debut la semana entrante ya sea entre semana contra Nacional por Copa Betplay el 17 de agosto o ante Envigado por Liga el próximo 20 de agosto.



Por último, en charla con el medio anteriormente mencionado, el futbolista respaldó el proceso de González en el equipo: “Yo sé cómo trabaja el profe Lucas y por eso meto las manos a la candela por él, sé que se entrega al 100% y sé que lo va a lograr, sé la idea que él tiene y la va a conseguir. El profe sabe demasiado de fútbol, nosotros le entendemos muy rápido lo que quiere, lastimosamente un proceso necesita de tiempo”.