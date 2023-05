¿Se alejó del humo? Víctor Cantillo negó acercamientos con Junior

Junior de Barranquilla ya planifica lo que será su plantel para la próxima temporada. Hernán Darío Gómez comentó a la dirigencia que quería estar involucrado en los fichajes y desde ese momento, varios nombres de peso comenzaron a sonar como posibles refuerzos de cara al próximo semestre.



Uno de los nombres más fuertes fue el de Víctor Cantillo, que ya tuvo un paso por el conjunto barranquillero, sin embargo, y no cuenta con minutos en el Corinthians de Brasil. Sin embargo, el propio jugador se encargó de desmentir los rumores en diálogo con El Heraldo.

“He visto muchos rumores en las redes que me impresionan, no sé de dónde sacan tanta información falsa. Es mentira todo lo que han dicho, nadie me ha llamado de Junior”, comentó Cantillo.



“Con Junior y los dirigentes tengo una gran relación de amistad, pero nadie del equipo me ha llamado. Ni se ha tocado el tema”, agregó el jugador.